12 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında ağır darbe alan ve umutları azalan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de transferde geldi. Sarı lacivertlilerin, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Olivier Giroud'ya talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında sahasında 'a mağlup olarak şampiyonluk umutlarını azaltan 'ye bir kötü haber daha geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

Sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında önceliğini mevkisine vermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

'nin ilgilendiği yıldızlar arasında futbolcu da vardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

Ancak basınından 'un paylaştığı özel habere göre kulübü de yıldız golcüyü transfer listesine dahil etti. Fransız ekibinin, kadrosunu güçlendirmek için bütçesini zorlayacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

Öte yandan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Giroud'nun, 'e transfer olup olmayacağının ise belirsiz olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 11 gole imzasını attı.

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