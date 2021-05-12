Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Olivier Giroud transferinde rakip çıktı!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında ağır darbe alan ve umutları azalan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de transferde geldi. Sarı lacivertlilerin, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Olivier Giroud'ya talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.
Sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında önceliğini forvet mevkisine vermişti.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldızlar arasında Fransız futbolcu Olivier Giroud da vardı.
Ancak Fransız basınından Le 10 Sport'un paylaştığı özel habere göre Lens kulübü de yıldız golcüyü transfer listesine dahil etti. Fransız ekibinin, kadrosunu güçlendirmek için bütçesini zorlayacağı ifade ediliyor.
34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 karşılaşmada 11 gole imzasını attı.
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