06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Atilla Szalai'ye milli davet!

Fenerbahçe'de Atilla Szalai'ye milli davet!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı , 2020 Avrupa Şampiyonası için kadrosuna davet edildi. Macaristan, Euro 2020'de Almanya, Fransa ve Portekiz ile karşılaşacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

EURO 2020 sayılı günler kala Macaristan, aday kadrosunu açıkladı.

Teknik Direktörü , aday kadroya Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı ile Kasımpaşa'da forma giyen 'yı da davet etti.

Şampiyonada Macaristan, F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele edecek.

Macaristan'ın 30 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler
(Ferencvaros), (Ferencvaros), (), (Puskas Akademia)

Defans
Bendeguz Bolla (MOL Fehervar), (Ferencvaros), (MOL Fehervar), Szilveszter Hangya (MOL Fehervar), (Lugano), (), (Ferencvaros)
Willi Orban (RB Leipzig), Csaba Spandler (Puskas Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Orta saha oyuncuları
Tamas Cseri (Mezokövesd-Zsory), Daniel Gazdag (Budapeşte Honved), Filip Holender (Partizan Belgrad), Laszlo Kleinheisler (NK Osijek), Adam Nagy (Bristol City), Loic Nego (MOL Fehérvr), Andras Schfer (DAC), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Forvetler
Janos Hahn (Paks), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (SC Freiburg)
Szabolcs Schön (FC Dallas), Adam Szalai (1.FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga (MTK Budapeşte)

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