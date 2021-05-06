06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni bitirim ikilisi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci!

Belözoğlu'nun bitirim ikilisi! Gelecek sezona damga vuracaklar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de son haftalarda yükselen performanslarıyla dikkat çeken Özil ve , gelecek sezona damga vuracak. Teknik direktör 'nun bi ikili üzerinde durduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler önümüzdeki yıl Mesut'u tam hazır hale getirecek ve Can ile birlikte rakiplerin korkulu rüyası haline gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Orta sahada , ve ile başarılı bir 3'lü kuran 'de şimdi aynı beklenti Özil ile ikilisinden oluştu. Teknik direktör 'nun maçında sağ kanatta birlikte şans verdiği iki yıldız hücumdaki performanslarıyla adeta gözlerin pasını sildi. Özellikle ilk yarıda takım arkadaşlarına verdiği birbirinden şık ara paslarla şov yaparken, Mesut de zaman zaman ona eşlik etti. 'nin kalitesini sonunda göstermesi teknik heyeti memnun ederken, Mesut'un da fizik olarak tam hazır hale gelmesinin ardından gelecek sezon iki oyuncunun rakipler için sahada korkulu rüya olması bekleniyor. (Fotomaç)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de tek hedef 3'te 3!

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