06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde yeni gözdesi Çağtay Kurukalıp!

Kanarya'nın yeni gözdesi Süper Lig'den!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Gelecek sezon bir kez daha transfer şampiyonu olmak isteyen , çalışmalara başladı. İlk 11 için deneyimli ve yıldız oyuncuları kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, bir yandan genç futbolcuları da transfer edecek. Sarı lacivertlilerin yeni gözdesi Kurukalıp. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Genç oyuncuların transferine öncelik veren 'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Kurukalıp. Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 'nın da kaptanı. 'nun da çok beğendiği Kurukalıp'ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.

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