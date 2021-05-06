06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferde yeni gözdesi Çağtay Kurukalıp!
Gelecek sezon bir kez daha transfer şampiyonu olmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalara başladı. İlk 11 için deneyimli ve yıldız oyuncuları kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, bir yandan genç futbolcuları da transfer edecek. Sarı lacivertlilerin yeni gözdesi Çağtay Kurukalıp. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fenerahçe'nin bu sezonki gözdesi Kasımpaşalı Çağtay Kurukalıp. Sol bekte oynayan 19 yaşındaki futbolcu, U19 Milli Takımı'nın da kaptanı. Emre Belözoğlu'nun da çok beğendiği Kurukalıp'ın kontratında düşük bir bedelle serbest kalma maddesi bulunduğu ancak yönetimin Kasımpaşa ile anlaşarak transferi bitireceği belirtiliyor.
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