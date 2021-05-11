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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçında tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı

Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'deki zorlu maçta Sivasspor, 19. dakikada Kayode ile çok tehlikeli bir pozisyona girdi. Nijeryalı oyuncunun ceza sahası içinden attığı şutta, top direkten dışarıya çıktı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberleri

'in 41. haftası - maçına sahne oldu. Kıran kırana geçen maçta ekibi, 19. dakikada gole çok yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda ceza sahasına hareketlenen Kayode'nin etkili vuruşu direkten auta çıktı.

İŞTE O ANLAR...


(Fotoğraf: beIN Sports)

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