11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçında tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki zorlu maçta Sivasspor, 19. dakikada Kayode ile çok tehlikeli bir pozisyona girdi. Nijeryalı oyuncunun ceza sahası içinden attığı şutta, top direkten dışarıya çıktı. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 41. haftası Fenerbahçe - Sivasspor maçına sahne oldu. Kıran kırana geçen maçta Sivas ekibi, 19. dakikada gole çok yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda ceza sahasına hareketlenen Kayode'nin etkili vuruşu direkten auta çıktı.
İŞTE O ANLAR...
(Fotoğraf: beIN Sports)
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