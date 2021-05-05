05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe için Yunan medyasından flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de şampiyonluk için mücadele eden 'de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

yönetimindeki sarı-lacivertliler şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

'de transfer çalışmaları devam ederken, basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

iapopsi.gr'de yer alan habere göre hızlı bir kanat oyuncusu arayan 'nin, devi 'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

'un, 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Portekizli futbolcunun bonservisini alma konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

7 milyon euroluk ücreti çok bulan 'un fiyatı düşürmek için ile masaya oturacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

Bruma'nın menajeri ise takımlarıyla şimdiden temasa geçerken, Portekizli kanat oyuncunun adının ve ile anıldığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında

27 yaşındaki Bruma bu sezon formasıyla çıktığı 14 lig maçında 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi
G.Saray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor... G.Saray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...
Flaş yorum! Şampiyonluk bu hafta... Flaş yorum! "Şampiyonluk bu hafta..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör