Son dakika transfer haberleri: Flaş iddia! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'nin radarında
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe için Yunan medyasından flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi.
iapopsi.gr'de yer alan habere göre hızlı bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin, Yunan devi Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı Armindo Bruma ile ilgilendiği öne sürüldü.
Olympiakos'un, 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Portekizli futbolcunun bonservisini alma konusunda tereddüt yaşadığı kaydedildi.
7 milyon euroluk ücreti çok bulan Olympiakos'un fiyatı düşürmek için PSV ile masaya oturacağı belirtildi.
Bruma'nın menajeri ise Avrupa takımlarıyla şimdiden temasa geçerken, Portekizli kanat oyuncunun adının Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe ile anıldığı ifade edildi.
27 yaşındaki Bruma bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 14 lig maçında 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.
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