Dorukhan Toköz'e flaş sözler: Fenerbahçe'ye giderse kadroya giremez

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan isimlerin başında geliyor. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılırken bu konu ile alakalı A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Spor Gündemi' programında flaş açıklamalarda bulundu. Demir, Dorukhan, Fenerbahçe giderse kadroya giremez. İrfan Can'ı Ozan Tufan'ı kesemez." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)

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