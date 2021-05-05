05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Dorukhan Toköz'e flaş sözler: Fenerbahçe'ye giderse kadroya giremez
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan isimlerin başında geliyor. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılırken bu konu ile alakalı A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Spor Gündemi' programında flaş açıklamalarda bulundu. Demir, Dorukhan, Fenerbahçe giderse kadroya giremez. İrfan Can'ı Ozan Tufan'ı kesemez." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)
05.05.2021
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