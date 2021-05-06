Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Samatta...

Fenerbahçe'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Samatta ile ilgili karar verildi. Tanzanyalı oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Belçika'dan 4 milyon Euro civarı bir paraya 28 yaşındaki oyuncuyu göndererek zarardan kar etmeyi amaçladığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun en büyük transfer hatası olan Ally Samatta ile gelecek sezon devam etmeyi düşünmüyor. İngiliz kulübü Aston Villa'dan 1 yıl kiralık ve sonrasında 6 milyon Euro zorunlu satın alma şartlarıyla transfer edilen Tanzanyalı golcü için takım aranıyor. Samatta'nın Belçika'daki eski kulübü Genk ve Club Brugge tarafından istendiği öğrenildi.



4 MİLYON VE ÜSTÜ HER RAKAM 'KABUL'

Samatta'nın, Aston Villa'ya ödenecek bonservis olan 6 milyon Euro'ya gönderilmesi pek mümkün görünmüyor. Belçika kulüplerinin maksimum 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin 4 milyon Euro civarında bir bedele de hayır demeyeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler böylelikle 6 milyon Euro'luk zararın bir bölümünü karşılamış olacak.



TEDAVİYE YANIT VERMİYOR



Emre Belözoğlu, göreve gelir gelmez ilk iki maçta Samatta'ya 11'de yer verdi. Ancak istediği performansı alamadı. Sonrasında ise yıldız oyuncu yedek soyundu. Oyuna dahil olduğu Erzurumspor maçında hem kaçırdığı goller hem de vücut diliyle konsantre olmadığını gösterdi. Belözoğlu, tecrübeli forvete şans verse de bir türlü istediği karşılığı alamıyor.

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