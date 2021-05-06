06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! "Hakem raporunda..."

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Enner Valencia'nın hakem tarafından verilen penaltısı, VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Fenerbahçe de kural hatası yapıldığını iddia ederek, maçın tekrarlanması için TFF'ye başvurmuştu. Konuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerin yöneticisi Alper Pirşen flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 38. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalmış ve zirvedeki rakibi ile arasındaki puan farkının 5'e çıkmasını engelleyememişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

deplasmanında ağır darbe alan 'nin şampiyonluk hesapları değişirken maçta yaşanan bir pozisyonda kural hatası yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

Kulübü, karşılaşmasında Caulker'ın 'yı ceza sahasında düşürüp hakemin penaltı verdiği pozisyonda VAR'ın devreye girip penaltıyı iptal etmesi ve ofsayt kararı vermesi sonrası bu pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye resmen başvurduklarını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili 'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

ALPER PİRŞEN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Yönetim Kurulu Üyesi ise hakemin pozisyonu VAR'da tekrar incelemesinin zorunluğu olduğunun altını çizdi ve "Gidip izlese ve aynı kararı verse üzülür, 'hakem hatası' der, ama kurala uygun davrandığı için bu itirazda bulunamazdık" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

"BİZZAT KENDİ İNCELEME YAPMALIDIR"
'te yer alan habere göre; hakemin pozisyonu bizzat incelememesinin böyle bir hamleye neden olduğunu belirten , "IFAB kurallarına göre hakemin pozisyonu bizzat incelemesi gerekirdi. Kurallar açık. Objektif durumlarda hakemin VAR uyarısını dikkate alması doğaldır ve uygundur. Ancak 'nın pozisyonu - maçındaki örnekte olduğu gibi subjektif karar gerektiriyordu. Subjektif yorumlama gereken hallerde müsabaka hakemi VAR'ın görüşüyle yetinemez ve bizzat kendi inceleme yapmalıdır" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

"ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"
IFAB'ın hazırladığı kural kitabında geçenleri de anlatan Pirşen, "Faullü müdahalenin şiddeti, ofsaytta müdahale, elle oynama yorumları gibi subjektif kararlar için 'sahada inceleme' uygundur. Söz konusu bu düzenleme bu sezona kadar yüksek bir tavsiyeyken, bu sezonki edisyonda zorunluluk haline geldi" diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

"POZİSYONU İNCELESE..."
'Hakem VAR'a gidip pozisyonu incelese ve aynı kararı verse üzülür, 'hakem hatası' der, ama kural kitabına uygun davrandığı için bu itirazda bulunamazdık' diyen Pirşen konuşmasını şöyle noktaladı:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! Hakem raporunda...

"ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE..."
"Yaşananlardan ve maçtaki gördüklerimizden anladığımız, her iki hakemin de 11.2 maddesindeki subjektif yorum gerekliliğinden ve VAR Protokolündeki sahada inceleme zorunluluğundan haberdar olmadığı ve böylece kural hatası yaptıkları. Zaten aldığımız duyumlara göre raporlarında durumu farketmeyerek objektif kritere göre karar verdiklerini belirtmişler. Maçı izleyenler hakemin kulaklıkla konuştuktan sonra ofsayt verdiğini hatırlayacaktır. Durum ortada, kuralı bilip bilmediklerine VAR konuşmalarını dinleyerek de vakıf olabilirler. Bu incelemeler yapılmadan verilecek her türlü karar sakat olacaktır."

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