Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması! "Hakem raporunda..."

"ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE..."

"Yaşananlardan ve maçtaki gördüklerimizden anladığımız, her iki hakemin de 11.2 maddesindeki subjektif yorum gerekliliğinden ve VAR Protokolündeki sahada inceleme zorunluluğundan haberdar olmadığı ve böylece kural hatası yaptıkları. Zaten aldığımız duyumlara göre raporlarında durumu farketmeyerek objektif kritere göre karar verdiklerini belirtmişler. Maçı izleyenler hakemin kulaklıkla konuştuktan sonra ofsayt verdiğini hatırlayacaktır. Durum ortada, kuralı bilip bilmediklerine VAR konuşmalarını dinleyerek de vakıf olabilirler. Bu incelemeler yapılmadan verilecek her türlü karar sakat olacaktır."

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