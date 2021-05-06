Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

Fenerbahçe, gelecek sezon da yapacağı transferler ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Sarı laciverliler, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Eğer gerçekleşirse büyük ses getirecek olan bu transfer hakkında, oyuncunun menajeri de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Armindo Bruma'yı radara aldı. Yunanistan'dan Apopsi'de yer alan haberde, Olympiakos'un PSV'den kiraladığı Portekizli oyuncunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle masaya oturduğu belirtilirken, 7 milyon euro cevabını aldığı aktarıldı.

Bu rakamın Olympiakos için yüksek olduğu vurgulanırken, PSV'nin Bruma için Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt ile de transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Sezon başında kanat bölgesine yaptığı Diego Perotti takviyesinden sakatlık nedeniyle yararlanamayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'den de beklediği verimi alamamıştı.