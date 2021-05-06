06 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

Fenerbahçe, gelecek sezon da yapacağı transferler ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Sarı laciverliler, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Eğer gerçekleşirse büyük ses getirecek olan bu transfer hakkında, oyuncunun menajeri de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

, eski Galatasaraylı 'yı radara aldı. 'dan Apopsi'de yer alan haberde, 'un 'den kiraladığı Portekizli oyuncunun bonservisini almak için ekibiyle masaya oturduğu belirtilirken, 7 milyon euro cevabını aldığı aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

Bu rakamın için yüksek olduğu vurgulanırken, 'nin için ve ile de transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

Sezon başında kanat bölgesine yaptığı takviyesinden sakatlık nedeniyle yararlanamayan , devre arasında kadrosuna kattığı -'den de beklediği verimi alamamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

Yönetimin, yeni sezon için 'da oynadığı dönemdeki başarısı ile bilinen 'yı da istesine aldığı belirtiliyor. formasıyla bu sezon 29 maça çıkan 26 yaşındaki Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu

MENAJERİ: TEKLİF VAR

'nın menajeri , geçtiğimiz günlerde, "Bruma'yı birçok takım istiyor. 'den de teklifler geliyor. Burada kararı verecek. İsterlerse satın alma opsiyonunu kullanabilirler. Eğer Olympiakos istemezse bu sefer kararı verecek." demişti. (Fotomaç)

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