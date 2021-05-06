Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi menajeri duyurdu
Fenerbahçe, gelecek sezon da yapacağı transferler ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Sarı laciverliler, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Eğer gerçekleşirse büyük ses getirecek olan bu transfer hakkında, oyuncunun menajeri de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Armindo Bruma'yı radara aldı. Yunanistan'dan Apopsi'de yer alan haberde, Olympiakos'un PSV'den kiraladığı Portekizli oyuncunun bonservisini almak için Hollanda ekibiyle masaya oturduğu belirtilirken, 7 milyon euro cevabını aldığı aktarıldı.
Bu rakamın Olympiakos için yüksek olduğu vurgulanırken, PSV'nin Bruma için Fenerbahçe ve Eintracht Frankfurt ile de transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.
Sezon başında kanat bölgesine yaptığı Diego Perotti takviyesinden sakatlık nedeniyle yararlanamayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'den de beklediği verimi alamamıştı.
Yönetimin, yeni sezon için Galatasaray'da oynadığı dönemdeki başarısı ile bilinen Bruma'yı da istesine aldığı belirtiliyor. Olympiakos formasıyla bu sezon 29 maça çıkan 26 yaşındaki Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
MENAJERİ: TEKLİF VAR
Bruma'nın menajeri Catio Balde, geçtiğimiz günlerde, "Bruma'yı birçok takım istiyor. Türkiye'den de teklifler geliyor. Burada kararı Olympiakos verecek. İsterlerse satın alma opsiyonunu kullanabilirler. Eğer Olympiakos istemezse bu sefer kararı PSV verecek." demişti. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...