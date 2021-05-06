06 Mayıs 2021, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın dev kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı. İşte o isim...
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...