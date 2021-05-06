06 Mayıs 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın dev kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:14
ABONE OL
  • 1
  • 15
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemiyor.

  • 3
  • 15
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Kanarya'da gözler Başkent temsilcisiyle oynanacak kritik maça çevrilirken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

  • 4
  • 15
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Geçtiğimiz yıllarda yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.

  • 5
  • 15
Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Özellikle bu sezon problem yaşadığı stoper ve forvet mevkilerini güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, kanat takviyesi de yapmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör