Son dakika spor haberi: 21'lik yıldız Fenerbahçe yolunda! Avrupa devleri de peşinde

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın dev kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını yazdı. İşte o isim...