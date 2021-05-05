05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'a Leeds United kancası!

Ozan'a Ada'dan kanca! İşte o kulüp...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan Ozan Tufan'ın, sezon sonunda 'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakıyor. Yaz transfer döneminin de yaklaşmasıyla, milli futbolcu için talipler de arttı. Son olarak 'den flaş bir takım daha Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

ve formasıyla bu sezon adından söz ettiren Ozan Tufan, transferin de gözdeleri arasına girdi. Sarı-lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için ekiplerinin takipte olduğu bilinirken, ise işi sıkıyor. kulübü, yıldız oyuncuya Şampiyonası'ndan önce imza attırmayı hedefliyor. İngilizler'in sezonun tamamlanmasının ardından yüksek bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü... Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü...
F.Bahçe'den çifte transfer! Biri tamam diğeri sırada F.Bahçe'den çifte transfer! Biri tamam diğeri sırada
Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim... Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör