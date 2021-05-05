Fenerbahçe'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan Ozan Tufan'ın, sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakıyor. Yaz transfer döneminin de yaklaşmasıyla, milli futbolcu için talipler de arttı. Son olarak Premier Lig'den flaş bir takım daha Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla bu sezon adından söz ettiren Ozan Tufan, transferin de gözdeleri arasına girdi. Sarı-lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekiplerinin takipte olduğu bilinirken, Leeds United ise işi sıkıyor. İngiliz kulübü, yıldız oyuncuya Avrupa Şampiyonası'ndan önce imza attırmayı hedefliyor. İngilizler'in sezonun tamamlanmasının ardından yüksek bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. (Fotomaç)

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