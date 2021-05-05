Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezonun hamleleri için şimdiden harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerin Dorukhan Toköz transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilirken şimdi ise Alanyaspor forması giyen Caulker için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kestiği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Sabah'ın haberine göre Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.
SZALAI'YE PARTNER
Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.
29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.
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