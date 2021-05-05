05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezonun hamleleri için şimdiden harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerin Dorukhan Toköz transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilirken şimdi ise Alanyaspor forması giyen Caulker için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile söz kestiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var

Sarı-lacivertliler, Sabah'ın haberine göre Aytemiz 'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var

SZALAI'YE PARTNER
'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var

29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü... Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü...
Ozan'a Ada'dan kanca! İşte o kulüp... Ozan'a Ada'dan kanca! İşte o kulüp...
Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim... Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör