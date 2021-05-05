Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte hamle! Dorukhan tamam sırada Caulker var

Sarı-lacivertliler, Sabah'ın haberine göre Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe, gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu.