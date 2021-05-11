11 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Emre Belözoğlu'nun Sivasspor maçı 11'i

Kanarya zirve aşkına! İşte F.Bahçe'nin Sivas maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'in 41. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Demir Grup 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Sivas maçından 3 puanla ayrılır ve Beşiktaş da Fatih Karagümrük'e mağlup olursa sezonun son haftası öncesi liderliğe yükselecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri...

Bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde takibini sürdüren Fenerbahçe, Salı günü zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Avrupa kupalarına kalmayı hedefleyen 'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılara karşı 3 puandan başka düşüncesi olmayan Kanarya, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Beşiktaş'ın da Karagümrük'e karşı kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlıların yenilmesi durumunda alacağı 3 puanla zirveye çıkacak olan Fenerbahçe, liderin beraberlik ya da kazanması halinde ise umutlarını son haftaya taşıyacak.

MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE - , Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, , Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas,

SİVASSPOR - , Ahmet, , Caner, Uğur, , Hakan, , Kone, Gradel, Kayode

TEK DEĞİŞİKLİK VAR

Teknik direktör , yönetiminde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor'a karşı kadroda sürpriz bir değişim yapmayacak. Şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe, ligin flaş takımına karşı maçının 11'inden farklı tek isimle çıkacak. Sağ bekte bu kez 'ü sahaya sürmeyi planlayan Emre Belözoğlu, orta alanda ise son haftalarda 11'de şans verdiği 'ı kulübeye çekecek. Sosa dışında Mesut, Ozan, İrfan ve Pelkas önceki maçlarda olduğu gibi orta sahada sürekli yer değiştirerek oynayacak.

5

Fenerbahçe, Salı günü oynanacak karşılaşmaya 5 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci ile Sadık, Nazım, Sinan ve Diego Perotti, Sivasspor'a karşı oynayamayacak.

7 OYUNCU SINIRDA

Sivasspor sınavı öncesi Fenerbahçe'nin maç kadrosundaki 6 isim kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Sosa, Serdar, Caner, Tisserand, Pelkas ve Ferdi, sarı kart görmeleri halinde son haftadaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SİVAS'TA 6 EKSİK

Sivasspor da İstanbul deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun geldi. Kırmızı-beyazlılarlarda sakatlıkları bulunan Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Yatabare, Samassa, Camara ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe'ye karşı sahada olmayacak.

30. RANDEVU

Ülker Stadı'nda Salı günü Sivas'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle 30. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, oynanan 29 maçın 17'sini kazanırken, 6'şar yenilgi ve beraberlik aldı.

(Fotomaç)

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