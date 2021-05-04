Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilere İtalya'dan müthiş bir teklif geldi. İşte Kanarya'ya sunulan dünya yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.
Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.
Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Inter'den müthiş teklif.
Serie A şampiyonu İnter, yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan Alexis Sanchez'i kiraya vermek istiyor.
Inter, Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe'ye şöyle bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
'Alexis Sanchez'in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın.' Bu teklife Fenerbahçe'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...
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