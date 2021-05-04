04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiası süren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilere İtalya'dan müthiş bir teklif geldi. İşte Kanarya'ya sunulan dünya yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Sarı lacivertliler, son olarak sahasında 'u 3-1 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen , 76 puanla 'ın altında 2. sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ye Inter'den müthiş teklif.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

şampiyonu , yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan 'i kiraya vermek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

Inter, 'i transfer eden 'ye şöyle bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dev teklif! Yıldız isim...

''in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın.' Bu teklife 'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

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