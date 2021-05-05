05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Michael Frey Belçika’da gündem oldu!
Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen ve kiralık olarak Beveren’de forma giyen Michael Frey, burada dikkatleri üzerine çekti. İsviçreli golcü 31 maçta 16 gol attı. Sarı lacivertlilerin Frey'den gelmesini umduğu bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezon başında F.Bahçe'den kiralık gittiği Beveren'de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... Belçika ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli'nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor.
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