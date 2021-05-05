Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen ve kiralık olarak Beveren’de forma giyen Michael Frey, burada dikkatleri üzerine çekti. İsviçreli golcü 31 maçta 16 gol attı. Sarı lacivertlilerin Frey'den gelmesini umduğu bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon başında F.Bahçe'den kiralık gittiği Beveren'de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... Belçika ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli'nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ