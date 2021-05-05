05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Michael Frey Belçika’da gündem oldu!

Belçika’da gündem Frey!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de beklenen performansı gösteremeyen ve kiralık olarak ’de forma giyen , burada dikkatleri üzerine çekti. İsviçreli golcü 31 maçta 16 gol attı. Sarı lacivertlilerin Frey'den gelmesini umduğu bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezon başında F.Bahçe'den kiralık gittiği 'de zirve yapan Frey için sıcak gelişmeler... Belçika ekibi, 31 maçta 16 gol atan İsviçreli'nin bonservisi konusunda sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin bu transferden 3 milyon euro beklediği iddia ediliyor.

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