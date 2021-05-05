05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! O isimler yolcu...
Spor Toto Süper Lig'e bir çok transfer yaparak başlayan Fenerbahçe, takıma yeni katılan bazı oyunculardan beklenen verimi alamadı. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon bu isimler ile yollar ayrılacak ve yerlerine yeni takviyeler yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sezona geniş ve alternatifli bir kadroyla başlayan Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor. Cisse ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı-lacivertliler; teklif gelmesi halinde Samatta, Lemos, Samatta, Tisserand ve Thiam'ı satılık ya da kiralık olarak kadrosundan çıkaracak. Farklı takımlarda kiralık oynayan Zanka, Zajc ve Allahyar'ın da gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmediği öğrenildi.
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