05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü! O isimler yolcu...

F.Bahçe'de sezon sonu yaprak dökümü!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2021

'e bir çok transfer yaparak başlayan Fenerbahçe, takıma yeni katılan bazı oyunculardan beklenen verimi alamadı. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon bu isimler ile yollar ayrılacak ve yerlerine yeni takviyeler yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezona geniş ve alternatifli bir kadroyla başlayan Fenerbahçe, sezonun tamamlanmasının ardından birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor. ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı-lacivertliler; teklif gelmesi halinde , , Samatta, ve 'ı satılık ya da kiralık olarak kadrosundan çıkaracak. Farklı takımlarda kiralık oynayan , ve 'ın da gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Mert Hakan Yandaş'a onay çıkmadı! Transfer...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü... Belözoğlu'nun gözü Muriqi'de! İşte transfer formülü...
Ozan'a Ada'dan kanca! İşte o kulüp... Ozan'a Ada'dan kanca! İşte o kulüp...
F.Bahçe'den çifte transfer! Biri tamam diğeri sırada F.Bahçe'den çifte transfer! Biri tamam diğeri sırada
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör