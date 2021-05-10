Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan ve şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'a iki Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenilirken, Kanarya'nın isteyeceği rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.
Galatasaray derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerken, Fenerbahçe de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.
Lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Süper Lig'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider Beşiktaş'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor.
Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı.
Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın Premier Lig'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.
Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.
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