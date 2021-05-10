10 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan ve şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'a iki Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenilirken, Kanarya'nın isteyeceği rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'de artık son düzlüğe girilirken zirvede müthiş bir çekişme yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Galatasaray derbide lider 'ı 3-1 yenerken, de Ankara'da düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışına belki de havlu atacak sarı-lacivertli takım 90+6'da bulduğu golle zirve yarışına tutundu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Lider 'la arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Kanarya'da futbolcular maçın ardından sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

'de artık son 2 maça girilirken, Sivasspor ve Kayserispor'u yenip lider 'ın Göztepe ve Karagümrük maçlarında en az 3 puan kaybetmesini bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Tüm bu gelişmeler yaşanırken sarı lacivertilerde Ozan Tufan fırtınası hız kesmiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Ankaragücü karşısında sağ bekte başlayıp, orta sahaya geçen ve golünü atan milli futbolcu ligde 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonu geçiren Ozan'ın 'e transfer olma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Ada kancası! Sunulan teklif...

Crystal Palace ve Norwich'in ilgilendiği Tufan için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli istenmesi bekleniyor.

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