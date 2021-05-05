05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Mert Hakan Yandaş'a onay çıkmadı! Transfer...
Fenerbahçe'de gelecek sezon yapılan transfer kadar yolların ayrılacağı oyuncular da gündemde. Sarı lacivertlilerde bazı isimler Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Onlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş. Özellikle takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle milli oyuncu kendini buldu. İtalya'dan da talibi olan yıldız futbolcuyu, yönetim satmama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İtalyan ekibi Fiorentina'nın takibe aldığı Mert Hakan Yandaş için Emre Belözoğlu'nun tavrı net. Fenerbahçe'nin genç hocası, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahanın takımda tutulmasını istedi.
Takımdaşlığı, arkadaşlarıyla iletişimi ve zor dönemlerdeki tavrıyla başkan Ali Koç'un da gözdeleri arasında yer alan MHY'nin astronomik bir ücret olmadıkça Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.
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