05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Mert Hakan Yandaş'a onay çıkmadı! Transfer...

İtalya'dan talibi vardı! Belözoğlu satmayacak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de gelecek sezon yapılan transfer kadar yolların ayrılacağı oyuncular da gündemde. Sarı lacivertlilerde bazı isimler kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Onlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş. Özellikle takımın başına 'nun gelmesiyle milli oyuncu kendini buldu. 'dan da talibi olan yıldız futbolcuyu, yönetim satmama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ekibi 'nın takibe aldığı Mert Hakan Yandaş için 'nun tavrı net. 'nin genç hocası, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta sahanın takımda tutulmasını istedi.

Takımdaşlığı, arkadaşlarıyla iletişimi ve zor dönemlerdeki tavrıyla başkan 'un da gözdeleri arasında yer alan MHY'nin astronomik bir ücret olmadıkça Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

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