05 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu önderliğinde gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başladı. Sarı lacivertlilerde bu sezon en çok eleştirilen oyuncular forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek yıl Samatta, Thiam ve Cisse ile yola devam etmek istemiyor. Emre Belözoğlu'nun santrfor mevkisinde gözü ise Vedat Muriqi'de. Sezon başında sarı lacivertlilerden rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcunun geri dönmesi ihtimaller arasında. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Geçtiğimiz yıl formasını giydiği 'den bu sezon başında 'ya yüksek bedelle transer olan , yine gündemde...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...

Teknik direktör 'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...

Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...

Belözoğlu'nun 27 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimler üzerinde durulmasını istediği öğrenildi. (Fotomaç)

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