Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu önderliğinde gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başladı. Sarı lacivertlilerde bu sezon en çok eleştirilen oyuncular forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek yıl Samatta, Thiam ve Cisse ile yola devam etmek istemiyor. Emre Belözoğlu'nun santrfor mevkisinde gözü ise Vedat Muriqi'de. Sezon başında sarı lacivertlilerden rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcunun geri dönmesi ihtimaller arasında. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transer olan Vedat Muriç, yine gündemde...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi.