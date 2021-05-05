Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Vedat Muriqi! İşte transferin formülü...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu önderliğinde gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başladı. Sarı lacivertlilerde bu sezon en çok eleştirilen oyuncular forvet oyuncuları oldu. Kanarya gelecek yıl Samatta, Thiam ve Cisse ile yola devam etmek istemiyor. Emre Belözoğlu'nun santrfor mevkisinde gözü ise Vedat Muriqi'de. Sezon başında sarı lacivertlilerden rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcunun geri dönmesi ihtimaller arasında. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transer olan Vedat Muriç, yine gündemde...
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi.
Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Belözoğlu'nun 27 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimler üzerinde durulmasını istediği öğrenildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...