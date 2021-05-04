Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Erzurumspor maçında İrfan Can'dan keyif kahvesi!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede İrfan Can Kahveci performansıyla alkış aldı. Milli oyuncu 2. golün asistini yaparken 3. golü de hazırladı ve adeta bir resital sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Devre arasında sarı-lacivertlilere gelen yıldız isim bir süredir istenilen performansı sergileyemiyordu. Dün Kadıköy'de özlenen İrfan'ı izlettirdi. Kanarya'nın Valencia ile bulduğu 2. golde mükemmel bir asist yaptı. Pelkas'ın vuruşuyla biten 3. golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Sadece tabelaya değil oyuna da etkisi üst düzeydi. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla milimetrik paslar verdi. Mesut, Mert Hakan, Sosa ve Ozan ile birlikte orta sahadaki kusursuz pas örgüsünün kahramanlarından biri oldu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...