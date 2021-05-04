04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Erzurumspor maçında İrfan Can'dan keyif kahvesi!

İrfan Can’dan keyif kahvesi!!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede İrfan Can Kahveci performansıyla alkış aldı. Milli oyuncu 2. golün asistini yaparken 3. golü de hazırladı ve adeta bir resital sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Devre arasında sarı-lacivertlilere gelen yıldız isim bir süredir istenilen performansı sergileyemiyordu. Dün 'de özlenen İrfan'ı izlettirdi. 'nın ile bulduğu 2. golde mükemmel bir asist yaptı. Pelkas'ın vuruşuyla biten 3. golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Sadece tabelaya değil oyuna da etkisi üst düzeydi. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla milimetrik paslar verdi. , Mert Hakan, ve Ozan ile birlikte orta sahadaki kusursuz pas örgüsünün kahramanlarından biri oldu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

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