Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede İrfan Can Kahveci performansıyla alkış aldı. Milli oyuncu 2. golün asistini yaparken 3. golü de hazırladı ve adeta bir resital sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Devre arasında sarı-lacivertlilere gelen yıldız isim bir süredir istenilen performansı sergileyemiyordu. Dün Kadıköy'de özlenen İrfan'ı izlettirdi. Kanarya'nın Valencia ile bulduğu 2. golde mükemmel bir asist yaptı. Pelkas'ın vuruşuyla biten 3. golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Sadece tabelaya değil oyuna da etkisi üst düzeydi. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla milimetrik paslar verdi. Mesut, Mert Hakan, Sosa ve Ozan ile birlikte orta sahadaki kusursuz pas örgüsünün kahramanlarından biri oldu. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

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