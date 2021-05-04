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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'nun silahı Enner Valencia! Son 6 maçta...

Belözoğlu'nun silahı Valencia! Son 6 maçta...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

Fenerbahçe 'un gönderilip yerine Emre Belözoğlu'nun geçmesiyle, ligde iyi bir ivme yakaladı. Sarı lacivertliler genç teknik adam ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Günden güne oyununu geliştiren 'da bazı isimler de ön plana çıkmaya başladı. Bunların başında Enner geliyor. Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu'nun gelişiyle forvete geçti ve adeta kendini buldu. Son olarak maçında da 1 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun hücumdaki ilk tercihi olan Enner , rakip kalecilerin kabusu oldu. Erzurumspor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, galibiyetin baş mimarıydı. 12. dakikada kaleci Szumski'yi avlayan Ekvadorlu oyuncu, 14'te de Pelkas'a gol attırdı. Belözoğlu'nun son 6 maçta en uçta görev verdiği yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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'SONUNA KADAR DEVAM'

Attığı 10 golle bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki en skorer ismi olan Valencia, maçın ardından bir hayli mutluydu. Attığı golden çok 3 puanın değerli olduğuna vurgu yapan yıldız oyuncu, "Biz son maçın son saniyesine kadar şampiyonluk yolunda umutlarımızı koruyacağız. Ligde zor durumda olan bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Kalan 3 maçımızı kazanıp, rakibimizin puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz. Futbolda her şey mümkün. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen Enner Valencia, 13 gole direkt katkı sağladı. 11 kez ağları sarsan Ekvadorlu, 2 de asist yaptı.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu. (Fotomaç)

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