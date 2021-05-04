04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile kendini buldu! Kadıköy’de 4’te 4

Fener Belözoğlu ile kendini buldu! Kadıköy'de...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de sezona ile başlayan Fenerbahçe, özellikle iç sahada gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalmıştı. Sarı lacivertliler takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle adeta yeniden doğru ve Kadıköy'de oynadığı 4 maçı da kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Erol Bulut ile iç sahada kazanmakta zorlanan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Kadıköy'de oynadığı 4 maçı da kazandı. Belözoğlu yönetimindeki ; Ülker Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-1, Kasımpaşa'yı 3-2, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, ile evinde oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken, sadece 1 beraberlik alabilmişti.

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