04 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile kendini buldu! Kadıköy’de 4’te 4
Spor Toto Süper Lig'de sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, özellikle iç sahada gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalmıştı. Sarı lacivertliler takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle adeta yeniden doğru ve Kadıköy'de oynadığı 4 maçı da kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Erol Bulut ile iç sahada kazanmakta zorlanan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Kadıköy'de oynadığı 4 maçı da kazandı. Belözoğlu yönetimindeki Kanarya; Ülker Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 3-1, Kasımpaşa'yı 3-2, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Erol Bulut ile evinde oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken, sadece 1 beraberlik alabilmişti.
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