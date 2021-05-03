Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum."

"Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek."

"Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlara girdik. Ama rakibe ikinci yarıda 4 net gol pozisyonu verdik."

"İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maçı oynadık. Önümüzde 3 tane önemli maç var. Arkadaşlarımı, hepsini tebrik ediyorum. İsteği ve arzuları için onlara çok çok teşekkür ediyorum."



"Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak."

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