04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçının ardından Emre Belözoğlu konuştu! "Sonu iyi olacak"

Emre Belözoğlu galibiyet sonrası konuştu! Sonu iyi olacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında BB ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'in 39. haftasında , sahasında BB 'u 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum."

"Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek."

"Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlara girdik. Ama rakibe ikinci yarıda 4 net gol pozisyonu verdik."

"İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maçı oynadık. Önümüzde 3 tane önemli maç var. Arkadaşlarımı, hepsini tebrik ediyorum. İsteği ve arzuları için onlara çok çok teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı sonrasında Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu!

"Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 16 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve inanıyorum ki sonu da iyi olacak."

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