09 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almayan yıldız isim takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

Süper Lig'in 41'inci hafta maçında, 11 Mayıs Salı günü 'u konuk edecek olan , hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

SERDAR AZİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Serdar Aziz ile Mbwana Samatta takımla çalışırken, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin ise tedavilerine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 10 Mayıs Pazartesi günü yapacağı idmanla tamamlayacak.

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