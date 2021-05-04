04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa farkı!

Fenerbahçe'de Jose Sosa farkı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Spor Toto 'de 'yle karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kanarya'da Jose 'nın performansı alkış topladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

'nin Arjantinli orta sahası Jose , karşısında gösterdiği performansla ve attığı golle sarı-lacivertlilerin 3-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

'in 39. haftasında BB Erzurumspor'u 'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Arjantinli futbolcu ön plana çıktı.

Müsabakanın 6. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 35 yaşındaki futbolcu oyun içerisinde attığı kilit paslarla dikkat çekti. Direktörü tarafından orta alanda oyun kurma görevi üstlenen Sosa takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizerken, savunma anlamında da girdiği 5 ikili mücadeleden 2'sini kazandı.

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