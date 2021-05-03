03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'tan flaş sözler! "Alex kim ya?"
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık görevi üstlenen Ümit Özat, flaş açıklamalarda bulundu. Alex De Souza'nın heykelinin dikilmesinin absürt olduğunu ifade eden Özat, "Bu kulüpte Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Ümit Özat, Alex De Souza'nın heykelinin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi. NTV'de Kırılma Anı programına konuk olan Özat, "Bu kulüpte Can Bartu'nun heykeli dikilmemiş, Alex kim ya? Bizi geçtim Rıdvan Dilmen'in, Oğuz Çetin'in olmadığı yerde Alex'in mi heykeli olacak?" sözlerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Alex'e destek verip Özat'ı eleştirdi.
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