03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'tan flaş sözler! "Alex kim ya?"

Ümit Özat'tan flaş sözler! Alex kim?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Bir dönem forması giyen ve kaptanlık görevi üstlenen , flaş açıklamalarda bulundu. 'nın heykelinin dikilmesinin absürt olduğunu ifade eden Özat, "Bu kulüpte 'nun heykeli dikilmemiş, kim ya?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'nin eski futbolcusu ve kaptanı , 'nın heykelinin dikilmesinin absürt olduğunu söyledi. 'de Kırılma Anı programına konuk olan Özat, "Bu kulüpte 'nun heykeli dikilmemiş, kim ya? Bizi geçtim 'in, 'in olmadığı yerde Alex'in mi heykeli olacak?" sözlerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Alex'e destek verip Özat'ı eleştirdi.

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