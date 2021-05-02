02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberleri... Yaz transfer döneminde bu sezon sık sık problem yaşadığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde yer alan Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'de bitime 4 maç kala şampiyonluk umudunu sürdüren 'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

Pazartesi günü oynanacak maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

İlk olarak bu sezon istediği katkıyı alamadığı hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan , ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'yı gündemine almıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürürken, 'yi üzen bir haber geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

AL HILAL İLE ANLAŞTI

basınından Record, 'nın Al Hilal ile anlaştığını duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

3 YILDA 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde ayrıca ekibinin 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve toplam 20 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu

Bu sezon formasıyla 44 maçta görev alan , 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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