Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi yıkan haber! Marega'nın yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberleri... Yaz transfer döneminde bu sezon sık sık problem yaşadığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde yer alan Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 maç kala şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Pazartesi günü oynanacak BB Erzurumspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi.
İlk olarak bu sezon istediği katkıyı alamadığı hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega'yı gündemine almıştı.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'yi üzen bir haber geldi.
AL HILAL İLE ANLAŞTI
Portekiz basınından Record, Moussa Marega'nın Al Hilal ile anlaştığını duyurdu.
3 YILDA 20 MİLYON EURO KAZANACAK
Haberde ayrıca Suudi Arabistan ekibinin 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve toplam 20 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.
Bu sezon Porto formasıyla 44 maçta görev alan Marega, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
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