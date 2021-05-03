03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bir forveti daha gündemine aldı! Bu kez rota İsviçre...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon en çok eleştirilen mevki forvet oldu. Samatta, Cisse ve Thiam'ın verimsiz kalması sarı lacivertlileri bu yarışta Beşiktaş'ın gerisinde bıraktı. Gelecek sezon transferin büyük bir bölümünü santrfor bölgesine ayırmak isteyen Kanarya, gündemine golcüleri almaya devam ediyor. İşte o isim... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Jean-Pierre Nsame ile de ilgilendiği belirtildi. İsviçre ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 38 maçta gösterdiği 25 gol ve 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Newcastle United, West Ham United ve Glasgow Rangers'ın da takibinde olan Kamerunlu golcünün 2023 yılına kadar kontratı ver ve piyasa değeri 7 milyon Euro.
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