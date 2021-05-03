03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bir forveti daha gündemine aldı! Bu kez rota İsviçre...

F. Bahçe'de gündem forvet! Bu kez rota...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon en çok eleştirilen mevki forvet oldu. , ve 'ın verimsiz kalması sarı lacivertlileri bu yarışta 'ın gerisinde bıraktı. Gelecek sezon transferin büyük bir bölümünü bölgesine ayırmak isteyen , gündemine golcüleri almaya devam ediyor. İşte o isim... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Jean-Pierre Nsame ile de ilgilendiği belirtildi. İsviçre ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 38 maçta gösterdiği 25 gol ve 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. , West Ham United ve Glasgow Rangers'ın da takibinde olan Kamerunlu golcünün 2023 yılına kadar kontratı ver ve piyasa değeri 7 milyon Euro.

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