03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması doğrultusunda Emre Belözoğlu'dan dev hamle geldi. Belözoğlu, eski yıldızı geri getirmek için harekete geçti. | FB spor haberleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Geçen yıl 'den 'ya transfer olan , sportif direktör ve teknik sorumlu 'nu telefonla aradı ve kulübe dönmek istediğini söyledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE İÇİN HAZIRIM…

'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

BELÖZOĞLU OLUMLU YAKLAŞTI

'nun da 'e çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

TEK ÇIKAR YOK KİRALAMAK…

ile FFP anlaşması devam eden 'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile 'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında. ()

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