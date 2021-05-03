Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'den sürpriz telefon! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE İÇİN HAZIRIM…

Vedat Muriç'in Belözoğlu'na "İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım" dediği ifade edildi.