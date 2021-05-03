Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Serdar Aziz'den dikkat çeken hareket! Sosyal medya hesabında...
Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir harekete imza attı. Deneyimli savunmacı, Instagram hesabından tüm gönderilerini ve profil fotoğrafını sildi. Ayrıca yıldız futbolcu Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında da ağrıları olması sebebiyle forma giymemişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde ağrısı olan Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Milli oyuncunun yerini ilk 11'de Marcel Tisserand aldı. Serdar Aziz'in sosyal medyada tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti.
"AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
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