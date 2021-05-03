03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Serdar Aziz'den dikkat çeken hareket! Sosyal medya hesabında...

Serdar'dan şok hareket! Sosyal medyada...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

forması giyen , sosyal medya hesabında dikkat çeken bir harekete imza attı. Deneyimli savunmacı, Instagram hesabından tüm gönderilerini ve profil fotoğrafını sildi. Ayrıca yıldız futbolcu 'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe - maçında da ağrıları olması sebebiyle forma giymemişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 39. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde ağrısı olan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Milli oyuncunun yerini ilk 11'de aldı. Serdar Aziz'in sosyal medyada tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında 14 dakikada 3 gol! Beşiktaş maçının ardından...

"AĞRILARI OLDUĞUNU İLETTİ"

Direktörü maç öncesi yaptığı açıklamada "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti! F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti!
Sosa 24 hafta sonra gol attı! Sosa 24 hafta sonra gol attı!
Ozan Tufan sağ bekte! Ozan Tufan sağ bekte!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör