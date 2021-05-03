03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesinde Serdar Aziz şoku! Sakatlığı sebebiyle...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz kadroya alınmadı. Yıldız oyuncunun arka adalesindeki bir problem olduğu ve bu sebeple yerine Tisserand'ın 11'de yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı öncesi flaş bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, kadrodan çıkartıldı.
Aktarılan bilgilere göre Serdar Aziz'in sakatlığı ciddi değil ancak riske edilmemek adına maç kadrosuna alınmadı.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun arka adelesinde problem yaşandığı ifade edildi.
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