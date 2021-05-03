03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesinde Serdar Aziz şoku! Sakatlığı sebebiyle...

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kadroya alınmadı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerde kadroya alınmadı. Yıldız oyuncunun arka adalesindeki bir problem olduğu ve bu sebeple yerine 'ın 11'de yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'de maçı öncesi flaş bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı , kadrodan çıkartıldı.

Aktarılan bilgilere göre Serdar Aziz'in sakatlığı ciddi değil ancak riske edilmemek adına maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan tecrübeli futbolcunun arka adelesinde problem yaşandığı ifade edildi.

Serdar Aziz Erzurum maçı kadrosuna alınmadı

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