03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin önceliği forvet transferi. Bu sezon yapılan transferlerden bekleneni alamayan Kanarya, gelecek sezon golcü konusunda hata yapmak istemiyor. Yıldız ve sürpriz olmayacak bir isim transfer isteyen sarı lacivertlilerde, bir süredir Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Olivier Giroud gündemde. İşte Fenerbahçe'nin Fransız santrfora önerdiği rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Yeni sezon için golcü arayışını sürdüren 'de listenin ilk sırasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...

'den ayrılacak olan Fransız yıldızın menajeriyle temasta olan sarı-lacivertlilerin, Giroud'a yıllık 4 milyon euro teklif ettiği gelen haberler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...

ve 'un da radarında olan 34 yaşındaki oyuncunun kararını sezon bitince vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...

Bu sezon 4'ü 'de 6'sı 'nde 1'i de 'ta olmak üzere 11 gol atan Giroud'un ile 'den takım arkadaşı olması 'nin bu transferdeki ümidini artırıyor. (Fotomaç)

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