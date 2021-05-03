Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olivier Giroud'a teklifini yaptı! İşte o rakam...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin önceliği forvet transferi. Bu sezon yapılan transferlerden bekleneni alamayan Kanarya, gelecek sezon golcü konusunda hata yapmak istemiyor. Yıldız ve sürpriz olmayacak bir isim transfer isteyen sarı lacivertlilerde, bir süredir Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Olivier Giroud gündemde. İşte Fenerbahçe'nin Fransız santrfora önerdiği rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezon için golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Olivier Giroud yer alıyor.

Chelsea'den ayrılacak olan Fransız yıldızın menajeriyle temasta olan sarı-lacivertlilerin, Giroud'a yıllık 4 milyon euro teklif ettiği gelen haberler arasında.