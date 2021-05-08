Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Sosa'nın hatası pahalıya patladı! İşte gol anı...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 3. dakikasında başkent ekibi Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce Sosa'dan büyük bir hata geldi. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçında gol anı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz 3. dakikasında Ankaragücü, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce Kanarya'da Jose Sosa, pas hatası yaptı.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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