08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçında Sosa'nın hatası pahalıya patladı! İşte gol anı...

Sosa'nın hatası pahalıya patladı! En erken gol böyle geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 3. dakikasında başkent ekibi 'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce 'dan büyük bir hata geldi. İşte Fenerbahçe maçında gol anı... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 3. dakikasında , bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce Kanarya'da , pas hatası yaptı.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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