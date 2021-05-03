Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor'u yenerek umudunu sürdürmek istiyor! İşte muhtemel 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kanarya, umudunu son 3 maçta da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu bu maçın için kadrosunu belirledi. İşte iki takımın muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider Beşiktaş ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. Hedef en kötü ihtimalle ligi Galatasaray'ın önünde 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak. Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.
7 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
DADAŞ CAN DERDİNDE
Erzurumspor ligde kalma savaşı veriyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek avantaj kaybeden Yılmaz Vural'ın ekibi de sahaya galibiyet için çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan lacivert-beyazlıların puan kaybına tahammülü yok.
4. RANDEVU
İKİ takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç maçın ikisini Fenerbahçe kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Kanarya 6, Erzurumspor 2 gol attı.
5 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül bu akşam takımda yerlerini alamayacak.
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes. (Fotomaç)
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