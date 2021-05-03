03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor'u yenerek umudunu sürdürmek istiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fener umudunu sürdürmek istiyor! İşte Erzurumspor maçı 11'i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolundaki rakipleri ve 'ın kazandığı haftada 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kanarya, umudunu son 3 maçta da sürdürmek istiyor. Teknik direktör bu maçın için kadrosunu belirledi. İşte iki takımın muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, 'in 39. haftasında bugün sahasında ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Sarı-lacivertliler kazanıp lider ile farkı yeniden 5 puana indirmek ve şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor. Hedef en kötü ihtimalle ligi 'ın önünde 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak. 'un gönderilmesinin ardından A Takım Direktörlüğüne getirilen yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İlk yarıda Erzurum'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.

7 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan , , , Jose , , ve bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

DADAŞ CAN DERDİNDE

Erzurumspor ligde kalma savaşı veriyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek avantaj kaybeden Yılmaz Vural'ın ekibi de sahaya galibiyet için çıkacak. Son haftayı bay geçecek olan lacivert-beyazlıların puan kaybına tahammülü yok.

4. RANDEVU

İKİ takım Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç maçın ikisini Fenerbahçe kazanırken, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Kanarya 6, Erzurumspor 2 gol attı.

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5 EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül bu akşam takımda yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes. (Fotomaç)

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