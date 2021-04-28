28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 8 isim sınırda!

Fenerbahçe'de 8 isim sınırda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto 'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 38. hafta karşılaşmasında 'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Aytemiz ile karşılaşacak. 'nda oynanacak mücadelede hakem düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise ile üstlenecek.


Futbol A Takım Direktörü ile çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. 72 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan , , ve 'nin yanı sıra kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci, mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de; Gökhan Gönül, , , Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39. haftada oynanacak BB Erzurumspor maçında görev alamayacak.


MESUT ÖZİL'İN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu 'in Alanyaspor maçı ile yeniden formasına kavuşması bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan ve takımla idmanlarda yer alan Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda 56 gün sonra forma hasretine son verecek. En son ligin 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle 67'nci dakikada mücadeleye devam edememişti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Alanyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Pelkas, Valencia."

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