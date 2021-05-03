03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, BB Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı. Hafta içinde oynanan Alanyaspor mücadelesinde ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımını yalnız bırakan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, bir diğer sağ bek Nazım Sangare'nin de sakatlığının olduğu haftada, Emre Belözoğlu, bu bölgede takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
Fenerbahçe Erzurumspor maçında Ozan Tufan sağ bekte görev aldı
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında hem Gökhan Gönül'ün hem Sangare'nin yokluğunda sağ bekte birçok kez görev alan Ozan Tufan oynadı.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Emre Belözoğlu, sağ bek mevkiinde Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, BB Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı. Hafta içinde oynanan Alanyaspor mücadelesinde ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımını yalnız bırakan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, bir diğer sağ bek Nazım Sangare'nin de sakatlığının olduğu haftada, Emre Belözoğlu, bu bölgede takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
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