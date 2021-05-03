03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erzurumspor maçında Ozan Tufan sağ bekte görev aldı

Ozan Tufan sağ bekte!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında oynanan - maçında hem 'ün hem Sangare'nin yokluğunda sağ bekte birçok kez görev alan oynadı.

'de ve 'nin yokluğunda , sağ bek mevkiinde 'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, karşısında maça sağ bekte başladı. Hafta içinde oynanan mücadelesinde ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımını yalnız bırakan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, bir diğer sağ bek Nazım Sangare'nin de sakatlığının olduğu haftada, Emre Belözoğlu, bu bölgede takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti! F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti!
Sosa 24 hafta sonra gol attı! Sosa 24 hafta sonra gol attı!
Serdar'dan şok hareket! Sosyal medyada... Serdar'dan şok hareket! Sosyal medyada...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör