03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu soyunma odasının yolunu tuttu!

Gol kaçtı Belözoğlu sahayı terk etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı lacivertliler, maçı 3-1 kazandı ve ligde son 3 haftaya girilirken şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Maça 'nun son düdük çalmadan soyunma odasının yolunu tutması damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'de , 'nda 'u ağırladı. Şampiyonluk yarışında kalmak ve en azından ilk 2 sırada ligi bitirmek için büyük önem taşıyan bu müsabakadan , 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bununla beraber maçın bitimine kısa bir süre kala , soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

Genç teknik adam, dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde saha kenarından ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında 14 dakikada 3 gol! Beşiktaş maçının ardından...

O POZİSYON SONRASI...

Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun soyunma odasına gitmesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adam, ve 'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

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