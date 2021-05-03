Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında Emre Belözoğlu soyunma odasının yolunu tuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, maçı 3-1 kazandı ve ligde son 3 haftaya girilirken şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Maça Emre Belözoğlu'nun son düdük çalmadan soyunma odasının yolunu tutması damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Şampiyonluk yarışında kalmak ve en azından ilk 2 sırada ligi bitirmek için büyük önem taşıyan bu müsabakadan Kanarya, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bununla beraber maçın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu, soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

Genç teknik adam, dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde saha kenarından ayrıldı.

O POZİSYON SONRASI...

Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun soyunma odasına gitmesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adam, Osayi Samuel ve Samatta'nın yararlanamadığı gol pozisyonlarının ardından soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ