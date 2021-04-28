Fenerbahçeli savunmacılardan müthiş katkı! İşte o istatistik
Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. Kanarya'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı.
Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. Kanarya'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı. 10 gol, 13 asistlik performans sergileyen sarı-lacivertlilerin geri dörtlüsünde; Caner Erkin 9 asistle, ara transfer döneminde kadroya katılan Szalai de 3 golle öne çıktı. Bu arada Beşiktaş'ın savunma dörtlüsündeki isimler 14, Galatasaray'ın savunmacıları ise 7 gole direkt katkı sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig