28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli savunmacılardan müthiş katkı! İşte o istatistik

F.Bahçeli savunmacılardan müthiş katkı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. 'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı.

Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. 'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı. 10 gol, 13 asistlik performans sergileyen sarı-lacivertlilerin geri dörtlüsünde; 9 asistle, ara transfer döneminde kadroya katılan de 3 golle öne çıktı. Bu arada 'ın savunma dörtlüsündeki isimler 14, Galatasaray'ın savunmacıları ise 7 gole direkt katkı sağladı.

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