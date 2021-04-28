Fenerbahçeli savunmacılardan müthiş katkı! İşte o istatistik

Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. Kanarya'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı.

Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe savunması, bu sezon Süper Lig'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. Kanarya'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı. 10 gol, 13 asistlik performans sergileyen sarı-lacivertlilerin geri dörtlüsünde; Caner Erkin 9 asistle, ara transfer döneminde kadroya katılan Szalai de 3 golle öne çıktı. Bu arada Beşiktaş'ın savunma dörtlüsündeki isimler 14, Galatasaray'ın savunmacıları ise 7 gole direkt katkı sağladı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ