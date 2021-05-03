Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, "Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi" dedi. (FB spor haberleri)

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tam 114 yıldır koca bir çınar. Tarihimiz gerçekten çok büyük isimlerle dolu. İnşallah camiamız nice 100 seneler yaşar."

"Artık ligin sonu geldi diyebiliriz. 3 maçı hesapladığımızda kimsenin işi kolay değil. Rakiplerimiz kazandı, biz kazanmak zorundayız. Biz özgüvenli, inandığımız oyun çerçevesinde oynayacağız."

"Serdar, maçtan önce ağrıları olduğunu iletti bize. Sağlık ekibinden de çok olumlu veriler gelmedi, Serdar için. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben görevi devraldıktan sonra herkese şans geleceğini söylemiştim, bugün o maçlardan bir tanesi."

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