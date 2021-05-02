Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı?
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için Euro 2020 umudu doğdu. Sakatlığını henüz atlatamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç kalecinin, ligin son haftasına yetişip Euro 2020'de kadroda olabileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı.
BB Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, yapılan idmanda bireysel olarak çalıştı.
Sabah'ın haberine göre, 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu.
Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig