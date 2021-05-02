Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı?

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için Euro 2020 umudu doğdu. Sakatlığını henüz atlatamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç kalecinin, ligin son haftasına yetişip Euro 2020'de kadroda olabileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren Altay Bayındır'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı.

BB Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, yapılan idmanda bireysel olarak çalıştı.

Sabah'ın haberine göre, 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan Kayserispor maçına yetişebilme ihtimali doğdu.

Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör Şenol Güneş tarafından çağırılması durumunda A Milli Takım ile EURO 2020'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.

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