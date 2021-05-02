02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı?

Altay Bayındır Euro 2020'de olacak mı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi için umudu doğdu. Sakatlığını henüz atlatamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç kalecinin, ligin son haftasına yetişip Euro 2020'de kadroda olabileceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Bu sezon gösterdiği başarılı oyunla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı veren 'ın, şanssız bir sakatlık sonrası el bileği kırılmıştı.

BB Erzurumspor ile evinde karşılaşacak sarı-lacivertlilerde 23 yaşındaki file bekçisi, yapılan idmanda bireysel olarak çalıştı.

Sabah'ın haberine göre, 3 haftadır forma giyemeyen Altay'ın 15 Mayıs'ta ligin son karşılaşması olan maçına yetişebilme ihtimali doğdu.

Bireysel hazırlıklarını sürdüren başarılı kalecinin moralinin yüksek olduğu gözlenirken, teknik direktör tarafından çağırılması durumunda ile 'de forma giyme şansının olduğu bildirildi.

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