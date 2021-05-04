Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Erkek Basketbol Takımı karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray adına sezonun kırılma maçlarından biri Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanacak. 30. hafta mücadelesi öncesinde maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 4 Mayıs Salı günü saat 18:00'de Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Afyon Belediyesi, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor galibiyetleriyle üç maçlık seri yakalayan Galatasaray'da , Fenerbahçe Beko ile yapacağı müsabakada, Pierre Jackson sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde 28 maçta 21 galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasına 11 Nisan tarihinde çıktı ve Frutti Extra Bursaspor'a 82-77 yenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...