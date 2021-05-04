04 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

ING 'nin 30. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Ligi'nde heyecan dorukta. adına sezonun kırılma maçlarından biri 'ya karşı oynanacak. 30. hafta mücadelesi öncesinde maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 4 Mayıs Salı günü saat 18:00'de 'den canlı olarak yayınlanacak.

, Pınar Karşıyaka ve Bursaspor galibiyetleriyle üç maçlık seri yakalayan Galatasaray'da , Fenerbahçe Beko ile yapacağı müsabakada, Pierre Jackson sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, ING 'nde 28 maçta 21 galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, son lig karşılaşmasına 11 Nisan tarihinde çıktı ve Frutti Extra Bursaspor'a 82-77 yenildi.

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