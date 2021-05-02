Gelecek sezonun planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertliler ile birlikte, Leverkusen, Mainz ve Roma takip ediyor. Belçika U21 Milli Takımı'nda da oynayan Amuzu, bu sezon 33 maçta 2 gol+5 asist üretti.

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