02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Transferi İtalyanlar duyurdu

Fener'e sürpriz kanat! İtalyanlar duyurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Gelecek sezonun planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertliler ile birlikte, , Mainz ve takip ediyor. Belçika U21 Milli Takımı'nda da oynayan Amuzu, bu sezon 33 maçta 2 gol+5 asist üretti.

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