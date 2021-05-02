02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Transferi İtalyanlar duyurdu
Gelecek sezonun planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Anderlecht'in Gana asıllı kanat oyuncusu Francis Amuzu ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertliler ile birlikte, Leverkusen, Mainz ve Roma takip ediyor. Belçika U21 Milli Takımı'nda da oynayan Amuzu, bu sezon 33 maçta 2 gol+5 asist üretti.
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