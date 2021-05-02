Devre arasında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla şaşırttı. Son olarak Alanyaspor maçında 65 dakika sahada kaldı. İşte yıldız futbolcunun o maçtaki istatistikleri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Takıma katkısı tartışılan Mesut Özil, Alanya maçındaki istatistikleriyle şaşırttı. 65 dakika sahada kalan yıldız isim, 7 bin 693 metre ile en fazla koşan oyunculardan biri oldu. Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşuyla Sosa ile pas uzunluğunda da 13,2 metreyle Pelkas ile ilk sırayı aldı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ