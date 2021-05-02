02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in istatistikleri şaşırttı!

Mesut Özil'in istatistikleri şaşırttı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Devre arasında ekiplerinden 'den 'ye bedelsiz olarak transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla şaşırttı. Son olarak maçında 65 dakika sahada kaldı. İşte yıldız futbolcunun o maçtaki istatistikleri... | Son dakika spor haberi ()

Takıma katkısı tartışılan Mesut Özil, Alanya maçındaki istatistikleriyle şaşırttı. 65 dakika sahada kalan yıldız isim, 7 bin 693 metre ile en fazla koşan oyunculardan biri oldu. Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşuyla ile pas uzunluğunda da 13,2 metreyle Pelkas ile ilk sırayı aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fener'e bir değil iki forvet birden! Yılın transferleri olacak Fener'e bir değil iki forvet birden! Yılın transferleri olacak
Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! Her zaman ihtimal vardır Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! "Her zaman ihtimal vardır"
Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama... Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör