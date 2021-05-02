02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira’nın ilginç anısı!
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Vitor Pereira, ilginç bir anısını paylaştı. Portekiz basınına konuşan hoca, sarı lacivertlilerde dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunan ilginç olayı anlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'de verdiği bir röportajda Fenerbahçe'de çalıştığı döneme dair ilginç bir anısını paylaştı: "İstanbul'da Avrupa yakasında oturuyordum. Her gün Asya yakasına çalışmak için gidiyordum. Tek köprü var. Gidiş 1.5, geliş 1.5 saat. Bir gün Başkan Aziz Yıldırım'a evimi seviyorum ama artık burada yaşayamam. Trafik yorucu dedim. Birkaç gün sonra yanıma bir kartla geldi. Artık yol kenarından, şeritler ve diğer arabalar arasından gidebilirsin, beklemeyeceksin dedi. Kartım sayesinde herkesi geride bırakıyordum" dedi.
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