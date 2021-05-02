02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira’nın ilginç anısı!

Pereira’nın ilginç anısı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan , ilginç bir anısını paylaştı. Portekiz basınına konuşan hoca, sarı lacivertlilerde dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunan ilginç olayı anlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, ülkesi Portekiz'de verdiği bir röportajda Fenerbahçe'de çalıştığı döneme dair ilginç bir anısını paylaştı: "İstanbul'da Avrupa yakasında oturuyordum. Her gün Asya yakasına çalışmak için gidiyordum. Tek köprü var. Gidiş 1.5, geliş 1.5 saat. Bir gün Başkan Aziz Yıldırım'a evimi seviyorum ama artık burada yaşayamam. Trafik yorucu dedim. Birkaç gün sonra yanıma bir kartla geldi. Artık yol kenarından, şeritler ve diğer arabalar arasından gidebilirsin, beklemeyeceksin dedi. Kartım sayesinde herkesi geride bırakıyordum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fener'e bir değil iki forvet birden! Yılın transferleri olacak Fener'e bir değil iki forvet birden! Yılın transferleri olacak
Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! Her zaman ihtimal vardır Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! "Her zaman ihtimal vardır"
Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama... Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör