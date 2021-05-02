02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sonunu getiremedi! Pozisyon var ama...

Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Fenerbahçe bu sezon oynadığı futbolla Spor Toto Süper Lig'de en çok pozisyona giren 2. takım oldu. Sarı-lacivertli takım, pozisyona girmesine rağmen bunları gole çevirmede başarılı olamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Alanyaspor karşısında aldığı beraberlik ile şampiyonluk yarışını mucizelere bırakan Fenerbahçe, bu sezon girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlanmasıyla dikkat çekti.

Lige önemli transferlerle giren ve devre arasında da dünya yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gol şanslarının sadece yüzde 8.7'sini ağlara gönderirken, bu alanda ve Galatasaray gibi yarışta olduğu ekiplerin de gerisinde kaldı. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, 38. hafta itibariyle gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde lider Beşiktaş'ın yüzde 28, Galatasaray'ın ise yüzde 19 gerisine düştü.

İLK SIRADA ALANYASPOR YER ALIYOR

Gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde ligde 6. sırada yer alan Fenerbahçe, girdiği gol pozisyonu sayısında ise ligin ikinci sırasında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular geride kalan haftalarda 739 gol pozisyonuna girerken, bu alanda ilk sırada ise 785 ile Aytemiz Alanyaspor yer aldı.

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