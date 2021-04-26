Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlığını atlattı! Alanyaspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlığını atlatan Osayi-Samuel takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Bright Osayi-Samuel takımla çalışırken, Nazım Sangare'nin tedavisine başlandı. Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın da tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 12:00'de kalkacak uçakla Antalya'ya gidip hazırlıklarına devam edecek.
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