26 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sakatlığını atlattı! Alanyaspor maçında...

F.Bahçeli yıldız sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalıştı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2021

'in 38. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlığını atlatan Osayi-Samuel takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Bright Osayi-Samuel takımla çalışırken, Nazım Sangare'nin tedavisine başlandı. Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın da tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 12:00'de kalkacak uçakla Antalya'ya gidip hazırlıklarına devam edecek.

F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
Flaş Mesut Özil gerçeği! Aldığı maaş... Flaş Mesut Özil gerçeği! Aldığı maaş...
İrfan Can için flaş sözler! F.Bahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil İrfan Can için flaş sözler! "F.Bahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör