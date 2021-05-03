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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe-Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu...
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler şampiyonluk yolundaki ümitlerini sürdürmek için sahaya çıkacakken, ekibi ise ligde kalma yolunda en önemli sınavlarından bir tanesini verecek. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto 'de 39. haftanın kapanış maçında, Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı lacivertliler, 3 puan için sahaya çıkaca. Öte yandan BB Erzurumspor ise ligde kalmak için galibiyete ihtiyacı var. Maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar..

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: , , , , , , , , Novikovas, , Oltan

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda 'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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