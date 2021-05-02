02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu oyuncularını motive etti! "Son maça kadar devam"

Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! Her zaman ihtimal vardır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'de şampiyonluk yarışını lider 'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Emre Belözoğlu oyuncularını motive ediyor. Genç teknik adam futbolcularla bir konuşma yaptı. Hala şampiyonluk ihtimalinin olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Son maça kadar devam" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig'de son 4 maç öncesi az da olsa şampiyonluk ümidini koruyan Fenerbahçe'de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, oyunculardan motivasyonlarını kaybetmemelerini istedi. Antrenmandan önce bir toplantı yapan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır" derken, "Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün. Sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'ndeki idmanda sarılacivertliler ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. bireysel çalışırken, ve 'ın tedavilerine devam edildi. (Fotomaç)

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