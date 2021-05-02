Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yıldız futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da, öncelik forvet mevkisi. Sarı lacivertliler gelecek sezon forvet işini kesinlikle çözmek adına risk alınmayacak oyuncuları transfer etmek istiyor. Bu kapsamda 2 yıldız santrfor gündeme alındı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Kanarya, zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalar da devam ediyor.
Transferde öncelikle forvet hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler için Olivier Giroud'un ardından Burak Yılmaz ismi ortaya atıldı.
Emre Belözoğlu'nun Lille'de bu sezon harika oynayan Burak'a teklif yaptığı belirtiliyor.
35 yaşındaki Burak'ın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.
Bir diğer iddia ise Aboubakar... Beşiktaş'ta bu sezon 15 gole imza atan Kamerunlu forvetin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği konuşuluyor.
Opsiyon hakkı Beşiktaş'ta olan 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamaması durumunda devreye girilebileceği gelen haberler arasında... (Fotomaç)
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