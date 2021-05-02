02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yıldız futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Kanarya'da, öncelik forvet mevkisi. Sarı lacivertliler gelecek sezon forvet işini kesinlikle çözmek adına risk alınmayacak oyuncuları transfer etmek istiyor. Bu kapsamda 2 yıldız santrfor gündeme alındı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

, zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalar da devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Transferde öncelikle forvet hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler için 'un ardından ismi ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

'nun 'de bu sezon harika oynayan Burak'a teklif yaptığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

35 yaşındaki Burak'ın ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

ile sözleşmesi bitecek olan için de temaslar devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Bir diğer iddia ise ... 'ta bu sezon 15 gole imza atan forvetin, menajeri tarafından 'ye önerildiği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Opsiyon hakkı 'ta olan 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamaması durumunda devreye girilebileceği gelen haberler arasında... (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! Her zaman ihtimal vardır Belözoğlu'dan oyunculara motivasyon! "Her zaman ihtimal vardır"
Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama... Kanarya sonunu getiremedi! Pozisyon var ama...
Toroğlu yorumladı! F. Bahçe'nin maçında kural hatası var mı? Toroğlu yorumladı! F. Bahçe'nin maçında kural hatası var mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör